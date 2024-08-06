Психолог развеяла популярный миф о ретроградном Меркурии
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Клинический психолог Дарья Серебрякова назвала опасения ретроградного Меркурия феноменом магического мышления. По ее словам, речь идет о вере людей в воздействие астрологических явлений на их жизнь, сообщает «Секрет фирмы».
Эксперт рассказала, что в психологии существует понятие «самосбывающееся пророчество». Оно подразумевает собой человеческую установку на разные события в определенный период.
«В данном случае — через призму веры в то, что во время ретроградного Меркурия могут происходить какие-то особенные события», — пояснила Серебрякова.
Специалист считает, что вера в ретроградный Меркурий может привести к повышенной тревожности и конфликтам с окружающими.
Психолог добавила, что в подобных ситуациях следует воспользоваться критическим мышлением или пообщаться со здравомыслящими друзьями, чтобы вернуться в реальность.