Психолог рассказала об инфантилизации поколения москвичей через одежду

В Москве набирает популярность новая услуга — подписка на одежду. Онлайн-магазины всего за 4800 рублей собирают комплект одежды, которую в дальнейшем привозят клиентам. У потребителей есть возможность заранее посмотреть, что будет в том или ином наборе, но москвичи чаще всего отказываются от нее и ждут сюрпризов. Кандидат психологических наук, преподаватель УЦ им. Н. П. Бехтеревой Наталья Искра считает, что такая услуга помогает сохранить время, но параллельно она инфантилизирует целое поколение, сообщает «Вечерняя Москва».

«Конечно, услуга стилиста по подбору одежды может быть актуальна для многих людей, но только когда это происходит в личном взаимодействии. На самом же деле она отражает современную тенденцию к тому, чтобы человек потреблял готовые продукты в широком смысле: питание из контейнеров по заданному меню на неделю, туры по заданному маршруту. В этом случае кто-то другой всегда знает, что для тебя лучше. И отсюда возникает очень большой минус — инфантилизация целого поколения, потребляющего такие услуги», — отметила Искра.

По мнению психолога, с такими услугами современные молодые люди теряют шанс взять на себя ответственность даже за самые элементарные вещи. Они перестают решать в том числе бытовые проблемы, поэтому спустя какой-то промежуток времени делегирование может глубоко прорасти в жизни людей и сделать их максимально ленивыми.

Маркетолог Сергей Кайнов подтвердил, что в ближайшем будущем подписка на одежду может стать массовой услугой, так как число интернет-пользователей растет, а вместе с тем и перечень предлагаемых услуг.

