Психолог рассказала о значимости Международного дня защиты детей в России

1 июня — Международный день защиты детей, который напоминает нам о важности заботы о самых уязвимых членах нашего общества, сообщила РИАМО детский психолог Ксения Ионова.

«Этот день служит напоминанием о том, что каждый ребенок имеет право на защиту, заботу и поддержку, а также на возможность расти и развиваться в безопасной и благоприятной среде», — сказала Ионова.

Она подчеркнула, что с точки зрения психологии, раннее детство — это период, когда закладываются основы личности, формируются эмоциональные и социальные навыки. Поэтому так важно, чтобы дети росли в атмосфере любви, понимания и поддержки. Психологическое здоровье детей напрямую связано с тем, как о них заботятся и какие условия для их развития созданы.

По словам специалиста, в последние годы правительство страны предпринимает значительные шаги для поддержки материнства и детства. Введены различные программы и инициативы, направленные на улучшение качества жизни семей с детьми. Например, увеличены размеры пособий по уходу за детьми, введены налоговые льготы для родителей, а также созданы новые детские сады и развивающие центры.

Кроме того, особое внимание уделяется вопросам психического здоровья детей и подростков. Разработаны программы по профилактике и раннему выявлению психических расстройств, а также обеспечению доступа к психологической помощи. Важно, чтобы родители знали о существующих ресурсах и не стеснялись обращаться за помощью, если это необходимо.

«В этот день мы призываем всех обратить внимание на нужды детей и их семей», — отметила детский психолог.

Забота о детях — это не только обязанность государства, но и каждого из нас. Давайте вместе создавать безопасную и поддерживающую среду для наших детей, чтобы они могли расти счастливыми и здоровыми, заключила Ионова.

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Он является одним из самых старых праздников международного уровня. В этот день во всем мире организуются праздничные мероприятия, конкурсы, мастер-классы, концерты и шоу.