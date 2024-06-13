Психолог рассказала, кто больше всего подвержен интернет-зависимости

Почти половина россиян, в их числе и дети, страдают от интернет-зависимости. Такие люди часы напролет проводят в Сети, теряя связь с реальной жизнью. Это разрушает их карьеры, рушит браки и приводит к банкротству. Чаще всего в такую ситуацию попадают одинокие и застенчивые люди, рассказала РИАМО клинический психолог Юлия Харитонова.

Зависимость — это патологическая тяга к любой форме изменения своего эмоционального состояния, которая имеет разрушительные последствия для жизни. Например, пристрастия к еде, алкоголю, наркотикам, сексу, шопингу, азартным играм.

«Примерно 15% россиян откровенно признаются, что у них зависимость от гаджетов и интернета. А еще 40% говорят, что у них есть признаки зависимости. Получается, что больше половины россиян сознательно не отказываются от чрезмерного использования интернета», — объяснила эксперт.

У детей зависимость развивается быстрее, чем у взрослых, потому что они ежедневно проводят по 7–8 часов с планшетами и смартфонами. Это огромная цифра.

«Чаще остальных в зависимость от интернета попадают одинокие и застенчивые люди, те, кто страдает от депрессии, тревожного расстройства. С помощью интернета они пытаются избавиться от плохого настроения», — подчеркнула Харитонова.

Некоторым людям легче общаться в интернете, чем в реальной жизни. Особенно это актуально для тех, кто не находит тепла и заботы в семье, изолирован от общества по разным причинам. Общение в Сети дается легче, чем в реальной жизни, так как не требует открываться перед собеседником. В интернете можно примерить на себя любую роль без риска быть разоблаченным, заключила психолог.