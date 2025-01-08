Психолог рассказала, как вернуться к работе после новогодних праздников

Возвращение к работе после продолжительных праздников может оказаться настоящим испытанием. Как помочь себе настроиться на трудовые будни и сохранить при этом баланс сил? Как суметь встать утром с той ноги и почувствовать себя бодрым и активным? Как с радостью приступить к выполнению очередной профессиональной задачи? Советами делится медицинский психолог Коломенской больницы Нелли Ежова.

«Переход от отдыха к активной деятельности предполагает период адаптации к рабочему графику. Первое, что стоит сделать, — поддержать себя. Для этого важно принять факт, что возвращение к работе может вызвать стресс. В этом случае нужно снизить внутреннее сопротивление. Рекомендую воспользоваться техникой внутреннего поддерживающего диалога „Я — высказывание“. Например, сказать себе: „Мне грустно оттого, что…“, „Я растерян, так как…“, „Я чувствую сомнение в том, что…“, „Я сожалею о том, что…“. Это поможет выделить конкретные моменты, которые расстраивают. Зная их, можно найти способы помощи себе и снизить стресс. Далее стоит настроиться на более позитивное восприятие действительности с помощью фраз: „Мне радостно от того, что…“, „Я в восторге от…“, „Как прекрасно, что…“, „Это просто чудо, что…“. Такое самовыражение позволяет укрепить эмоциональный и физический иммунитет. Поддержать баланс помогут также дыхательные техники, практики медитации, йоги, творчество — все то, что успокаивает и настраивает на положительный лад», — советует психолог.

Сознательное внимание к положительным аспектам собственной жизни и работы помогает нам сформировать оптимистичное мышление. Замечайте приятные моменты в течение каждого дня. Заведите «Дневник благодарностей», в котором каждый вечер перед сном отмечайте собственные дела, свершения, поступки, приятные эмоции, за которые можно сказать себе: «Спасибо!», «Я благодарен себе за…».

«Чтобы настроиться на позитивное будущее, подумайте о своих мечтах и целях на предстоящий год. Задайте себе вопросы: Чего вы хотите достичь в этом году? Какие способности планируете развить? Подключите технику „25 желаний“: она помогает упорядочить мысли и оформить мечты в реальные цели. Создайте план действий, начиная с более доступных задач и постепенно переходя к максимально значимым целям. Визуализируйте образ желаемого результата. Например, представьте свои успехи в работе, профессии, личной жизни, творчестве и др. Это добавит мотивации и поможет ощутить перспективу», — уточняет специалист.

Также психолог напоминает о важности физической активности. Регулярные упражнения помогают улучшить общее самочувствие, поднимают настроение, добавляют тонус и способствуют рабочей продуктивности. Лучшее начало дня — утренняя зарядка и прогулка на свежем воздухе. Если праздники сопровождались активным отдыхом, например, катанием на лыжах, коньках, сноуборде, даже уборкой снега, то выход на работу пройдет мягче и комфортнее. Поддержит позитивное настроение, бодрость и ощущение физического потенциала сбалансированное питание с достаточным количеством фруктов, овощей, орехов, сыра, шоколада, морепродуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.