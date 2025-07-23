Психолог рассказала, как сохранить отношения при плотном графике

Если из-за работы партнеры редко проводят время вместе, важно завести семейные традиции: обмениваться утренними пожеланиями, регулярно переписываться в течение дня, ужинать вместе и обязательно выделять один общий выходной. Об этом рассказала педагог-психолог, специалист по семейным вопросам Наталья Маклакова, сообщает «СтальМедиа» .

«Если из-за работы партнеры редко видятся, наладить отношения сложно, но возможно. При этом я бы предложила все равно рассматривать такую работу, которая бы помогала сохранять семью. Потому что есть такие природные ритмы: лучше всего, чтобы после 6–7 вечера время было только на семью», — посоветовала эксперт.

Если ситуацию еще можно исправить, стоит ввести в повседневность особые ритуалы.

Психолог пояснила, что важно придумать такие традиции, чтобы в ключевые моменты дня — утром, вечером — было что-то объединяющее. Например, утренний поцелуй, добрые слова, совместный завтрак или пожелания удачи. Можно даже благословлять друг друга: «Пусть у тебя сегодня все получится». В ответ партнер скажет что-то подобное.

Если рабочие места находятся недалеко, полезно встречаться на обеденном перерыве или хотя бы созваниваться.

Также по словам эксперта вечером обязателен совместный ужин — его лучше не пропускать. А в выходные должен быть день, полностью посвященный друг другу: без гаджетов, только вдвоем. Можно сходить в кино, попариться в бане, прогуляться на природе. Главное — чтобы это было время только для мужа и жены, без посторонних. Нужно общаться откровенно, смотреть друг другу в глаза, держаться за руки или просто молча любоваться закатом. Это необходимо.



