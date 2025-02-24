Психолог рассказала, как сделать ребенка самостоятельным

Чтобы ребенок стал самостоятельным, нужно определить его зону ответственности и постепенно расширять ее в зависимости от возраста, сообщила РИАМО психолог центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ирина Петрова.

«Формирование самостоятельности — это непрерывный процесс, который начинается в раннем детстве. Родители играют ключевую роль в том, как ребенок будет осваивать навык принятия решений и ответственности. Помогайте ребенку развивать самостоятельность, предоставляйте ему возможность принимать решения», — сказала Петрова.

Она добавила, что для дошкольников актуально развитие базовых навыков: умение есть, одеваться, убирать игрушки. В этом возрасте дети могут принимать простые решения, например, выбрать цвет футболки для детского сада или игрушку для прогулки.

«У школьников появляется больше возможностей для принятия решений: занятия, хобби, дружба, участие в семейных делах. Ответственности становится тоже больше, особенно в учебе и выполнении домашних заданий. Подростки, освоившие навыки самостоятельности, уже способны управлять свободным временем, карманными деньгами, формировать круг общения», — отметила психолог.

Петрова подчеркнула, что каждый возрастной этап важен для формирования независимости. Сбой в процессе может привести к проблемам.

«Например, чрезмерный контроль родителей в дошкольном возрасте может сделать ребенка неуверенным в себе подростком, который легко может попасть в зависимость от чужого мнения», — объяснила она.