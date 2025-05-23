Психолог рассказала, как с подростком проработать ошибки в конце учебного года

Рефлексия и планирование — важные навыки, которые можно развивать уже в школьном возрасте, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Софья Матвеева.

«Предложите написать эссе или снять видео: какие три самые главные вещи он понял или узнал за год. Такой анализ помогает увидеть сильные стороны и зоны роста. Завершающим этапом будет составление планов на следующий год. Перед этим предложите подростку ответить на вопросы: „Что я узнал нового?“, „Что было самым сложным?“, „Какие навыки я развивал?“, „Как я справлялся с трудностями?“, „Чем я горжусь?“ На основе ответов важно определить цели на новый учебный год», — сказала Матвеева.

Она также посоветовала составить список стратегий для преодоления трудностей. Например: не понял тему — посмотрел видеоразбор — успешно написал контрольную.

«Обсуждайте с подростком не только цели, но и конкретные способы их достижения. Для визуализации подойдут цифровые инструменты: презентации, облака тегов, мини-блоги — важно выбрать формат, удобный самому школьнику», — отметила специалист.

Матвеева порекомендовала представить навыки и качества, над которыми еще предстоит работа, в виде растений. Предложите нарисовать росток и отметить на нем текущий уровень умения. Чуть выше — поставить точку, символизирующую следующую цель. Каждая точка на пути от ростка к цветку будет конкретной задачей: прочитать книгу, решить примеры, написать несколько предложений.

«Важен и пример родителей. Анализируя с ребенком прошедший учебный год, родители тоже могут назвать что-то, что для них стало важным за этот период. Расскажите о своих планах. Возможно, есть что-то, что не удалось реализовать в минувшем году и вы обязательно сделаете это в следующем. Так вы покажете, что навык анализа и планирования нужен не только в школьнику, но и любому взрослому», — заключила эксперт.