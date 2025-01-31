Психолог рассказала, как руководителю найти подход к сотрудникам-зумерам

Современным руководителям и начальникам нужно научиться правильному взаимодействию с молодыми сотрудниками. Есть несколько вариантов, как это сделать, сообщила РИАМО психолог, профессиональный коуч, семейный консультант Елена Калашникова.

По ее словам, в работе с молодыми людьми важно искать подход, который им понятен.

«Они не терпят давления или „жесткой руки“, но отлично откликаются на уважение и честность. Например, если вы объясните, зачем нужна задача, дадите свободу в ее выполнении и покажете, что их труд ценен, они сделают больше, чем вы ожидаете. Я уверена, что подстроиться стоит, потому что такие сотрудники могут принести новые идеи и энергию в работу», — объяснила специалист.

Она отметила, что современное поколение не готово работать на износ и ценит личное пространство. Руководителям нужно это учитывать и ставить перед молодежью осознанные задачи, польза от которых будет понятна и ясна молодому сотруднику.

О том, какие профессии и работы интересны современной молодежи, читайте в материале РИАМО.