Психолог рассказала, как ребенку адаптироваться к ГКП в детском саду

Привыкание к группе кратковременного пребывания в детском саду может затянуться на более долгий период, это зависит от индивидуальных особенностей малыша, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Федорина.

«Обычно адаптация к группе длится около месяца, если ребенок посещает ее регулярно. В отдельных случаях привыкание может затянуться на более долгий период, это зависит от индивидуальных особенностей малыша. Если ваш ребенок испытывает трудности адаптации, попробуйте для начала подобрать ему группу, которая работает по принципу „Вместе с мамой“» — посоветовала Федорина.

Она добавила, что также хорошим вариантом станет мини-группа, где педагог может уделять больше внимания каждому воспитаннику. Постепенно увеличивайте время пребывания малыша в группе — лучше начать с 30–60 минут. Дальше — больше. И прислушивайтесь к рекомендациям воспитателя.

«Главное, при первых трудностях не принимайте категоричных решений вообще отказаться от дошкольного образования. Ребенку так или иначе необходимо учиться общаться — впереди школа, потом получение профессии, вхождение в трудовой коллектив. Потратьте дошкольные годы на то, чтобы помочь сыну или дочери постепенно и мягко социализироваться, развить личностные навыки, которые в будущем помогут ему успешно функционировать в обществе», — сказала столичный психолог.

По оценке Федориной, группа кратковременного пребывания может стать первым шагом в этом процессе. Также развивающие игры, чтение сказок и стихов, соответствующих возрасту — неотъемлемая часть программы пребывания в группе.

«Регулярные занятия с педагогом способствуют улучшению памяти, мышления, воображения детей раннего возраста, а также помогают развивать речь. Обычно предусмотрены и музыкальные занятия, где ребенок будет петь и танцевать. Это поможет раскрыть его творческие способности», — отметила специалист.

Она резюмировала, что посещение ГКП, где ребенок проводит 3–4 часа, поможет ему в будущем легче адаптироваться к группе полного дня, где можно оставаться до 12 часов. Малыш к тому времени научится отпускать от себя маму, общаться со сверстниками, слушать педагога, выполнять правила дошкольного учреждения.