Психолог рассказала, как развить в ребенке качества лидера

Психолог Екатерина Тихонова рассказала, как развить в ребенке качества лидера. По ее мнению, очень важно учитывать характер детей при создании благоприятной среды для развития их потенциала, а также давать им свободное время, разговаривать с ними, сообщает Общественное Телевидение России .

Специалист отметила парадокс в процессе воспитания: родители стремятся к тому, чтобы их чадо было послушным и не создавало чрезмерных хлопот, но в то же время они желают, чтобы наследник развивал лидерские качества, проявлял инициативу и умел брать на себя ответственность в зрелом возрасте.

По мнению Тихоновой, в этом вопросе важен баланс. Нужно учитывать характер личности ребенка, воспринимая его как полноценного человека со своими изначально заложенными качествами, которые можно успешно развивать.

Также психолог подчеркнула, что у детей обязательно должно быть свободное время. Когда ребенок чрезмерно загружен, это препятствует развитию мышления и познанию мира. Во время игры у детей также формируется критическое мышление.

«Когда родители говорят ребенку: „это хорошо, это плохо, правильно-неправильно“, и не разговаривают с ним, не объясняют, почему нужно сделать так и так, тогда ребенок просто заслуживает любовь своим хорошим поведением», — объяснила Тихонова, отметив важность бесед с ребенком.

Кроме того, эксперт назвала дисциплину важным фактором в воспитании ребенка. Детям необходимо выстраивать границы дозволенного и распорядок дня, который поможет им ощущать себя комфортно как в физическом, так и в психологическом плане.

Ключевым аспектом в процессе воспитания ребенка является его интеграция в общество, однако следует подчеркнуть, что он может оставаться верным себе и не стремиться угождать окружающим. Важно помнить о внутреннем потенциале каждого несовершеннолетнего и учитывать его индивидуальные особенности, заключила специалист.