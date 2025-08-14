Психолог рассказала, как привить детям любовь к Родине и семье

Передавать детям ценности и уважение к своей стране можно только через теплое, уважительное отношение и совместные традиции в семье, сообщила РИАМО педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

«Базовое правило номер один, когда мы передаем какие-то знания, — это надо делать с любовью. Все, что сказано с раздражением, с настроением „а потому что надо знать“, детьми не будет принято. То есть первое и базовое — это относиться с любовью и уважением к своим детям. И тогда они захотят перенимать какие-то традиции», — сказала Маклакова.

Она объяснила, что таким образом, они будут чувствовать любовь по отношению к себе. Им захочется быть похожими на таких родителей, которые могут быть любящими, принимающими. А семейные традиции являются скрепляющим звеном, «клеем».

«Да, чем больше семейных традиций, тем крепче семья. Есть связь между поколениями, потому что традиции позволяют больше времени вместе провести. Когда более близкие, теплые отношения в семье, естественно, больше возможностей узнать какие-то истории прошлого, захотеть об этом знать», — отметила психолог.

Маклакова уточнила, что, когда взрослые сами относятся с уважением к традициям прошлого, к своим родным, говорят о бабушках и дедушках с уважением — это и помогает ценить страну.

«Опять же, не в том случае, если взрослые будут просто доносить какие-то ценности. А с благодарностью: „Я благодарен, что я живу, что я вырос именно в этой стране, потому что моя страна дала вот это, вот это и вот это. Наши предки сделали вот это, вот это и вот это“. Поэтому первая семейная традиция — это любовь и уважение», — подчеркнула специалист.

Она указала на то, что семейные традиции — это как веревочка от старших к младшим, которая всех соединяет.

«Когда празднуются вместе какие-то большие праздники, есть шанс, что у детей сформируется хороший вкус. Например: праздновали День Победы, возлагали цветы — и это положительный опыт у ребенка, а не какой-то отрицательный. Они захотят эти традиции передать своим детям, потому что сами будут ассоциировать эти праздники с теплом, с чем-то важным», — резюмировала специалист.