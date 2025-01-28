Психолог рассказала, как правильно организовать комфортное место для учебы дома

Психолог Майлян: на столе у ребенка при учебе не должно быть ничего отвлекающего

Важно, чтобы рабочее пространство для ребенка было хорошо освещено, а стул и стол подходили по росту. Необходимо, чтобы все учебные принадлежности были привлекательными и качественными, сообщил РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Давид Майлян.

«Создайте комфортные условия для выполнения домашнего задания. Даже если у ребенка нет своей комнаты, можно выделить ему место для занятий. Важно, чтобы рабочее пространство было хорошо освещено, а стул и стол подходили ребенку по росту. Позаботьтесь, чтобы на столе не было лишних предметов, которые могут отвлекать внимание», — сказал Майлян.

Он посоветовал обеспечить ребенка всем необходимым: удобным столом, стулом, лампой, учебными принадлежностями — они должны быть привлекательными и качественными. Пусть все будет под рукой, чтобы не тратить время на поиск нужных предметов.

«Ребенок должен знать, когда наступает пора приступать к выполнению домашних заданий. Это поможет ему привыкнуть к определенному ритму работы. Например, можно установить правило, что после школы ребенок отдыхает в течение часа, а затем приступает к урокам. Главное, чтобы режим был удобен для ребенка и позволял ему эффективно учиться», — отметил психолог.

Майлян уточнил, что, если у ребенка возникают трудности с выполнением уроков, можно помочь ему разобраться в сложных темах, объяснить непонятные моменты или поддержать морально.