Психолог рассказала, как правильно общаться со слабослышащими людьми

При общении с человеком, имеющим нарушения слуха, следует соблюдать ряд правил, например, важно, чтобы он видел лицо собеседника, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Татьяна Денисова.

29 сентября будет отмечаться Международный день глухих. Этот день, который приходится на последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1958 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

«Находитесь на одном уровне с человеком. Важно, чтобы он видел лицо говорящего. Говорите спокойно, не замедляя и не ускоряя речь. Люди с нарушениями слуха в большинстве своем хорошо читают по губам и могут „считать“ то, что вы говорите, если речь будет умеренного темпа. Подключайте артикуляцию. Но не увлекайтесь! Слишком утрированная и выраженная артикуляция тоже может сбить», — сказала Денисова.

Она добавила, что обращаться к слабослышащему человеку стоит голосом нормальной громкости. Глухие люди также могут быть очень чувствительны к шуму. Нужно помнить про «правило спины»: не стоит говорить человеку в спину и говорить самому, стоя спиной. Несмотря на наличие слуховых аппаратов, человеку будет тяжело понять собеседника и поддержать разговор.

«Не трогайте слуховые аппараты человека без разрешения. Устройства не восстанавливают слух, но усиливают звук. Их носят не все, но большинство. Каждый аппарат настроен специально под определенного человека, а некоторые функциональные элементы находятся снаружи. Неаккуратное прикосновение может сбить настройки, кроме того, это может быть расценено как нарушение личных границ», — отметила столичный психолог.

Денисова подчеркнула, что важно говорить короткими фразами и простыми предложениями. Чтобы привлечь внимание неслышащего человека, стоит назвать его по имени. Если человек не отвечает, можно слегка прикоснуться к плечу или помахать рукой.

«Кстати, популярное мнение о том, что обучение глухих ведется на жестовом языке, всего лишь миф. Для полноценного включения в образование специалисты придумали специальные методики и программы обучения неслышащих людей. В качестве помощи в таких методиках используется дактильная азбука — так называемый пальцевый алфавит», — рассказала специалист.

Она пояснила, что с помощью этих методик дети могут освоить речь, чтение и письмо и свободно использовать навыки в повседневной жизни. В бытовом общении неслышащие используют русский жестовый язык.