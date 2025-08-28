Психолог рассказала, как перестать сравнивать себя с другими людьми

Психолог Елена Кузнецова рассказала как перестать сравнить себя с другими людьми, особенно в социальных сетях может и чем это опасно, сообщает «ФедералПресс» .

«Сравнение — один из самых быстрых способов потерять уважение к себе и спокойствие. Особенно в соцсетях, где каждый второй словно с обложки журнала: счастливая семья, стройная фигура, поездки, квартира, успех», — отметила эксперт.

Также специалист отметила, что сравнение является неотъемлемой частью жизни и важной составляющей ориентации в социуме. Сначала в детстве родители задавали пример, потом это происходит в школе и институте через оценки. Тем не менее, сравнение становится проблемой, когда она начинает идти постоянным фоном. Также важно помнить, что в ленте в социальных сетях собраны только лучшие моменты жизни людей, из-за чего складывается ложное ощущение идеальности.

Чтобы перестать сравнивать себя с другими, психолог рекомендовала остановиться и признать факт, что начинается постоянное сравнение себя. После этого важно сосредоточиться на себе, перечислить свои победы, достоинства и убрать аккаунты-триггеры, вызывающие стресс и зависть. Сравнивать лучше себя только с самим собой, например, задуматься, что было сделано сегодня для того, чтобы быть лучше чем вчера.

Наконец, Кузнецова заявила, что важно развивать в себе благодарность и принятие, осознать несовершенства и вести работу со своим внутренним критиком, менять негативные установки на положительные. Отказ от сравнений приведет к внутренней свободе, радости и счастью.