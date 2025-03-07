Психолог рассказала, как отметить 8 Марта в одиночестве

Психолог Эльвира Жданова в беседе с РИАМО посоветовала не ждать ничего хорошего от Международного женского дня. В этот день никто никому ничего не должен и от неприятностей не застрахован. Бывает даже, что в эту дату распадаются долгие отношения.

«И такое бывает. Надо помнить, что вряд ли в расставании в праздничную дату был глубокий злобный умысел. Скорее всего, просто две невротические личности предпочитают такую манеру расхождения. В некотором случае это дает возможность говорить о личностных характеристиках», — заметила психолог.

В любом случае, если так получается, что 8 Марта празднуется в одиночестве, есть варианты, как незабываемо отметить праздник. Самое главное, запомнить основное правило — попытаться создать себе настроение.

«Поздравь маму, сестру, дальних родственниц. Встретьтесь с подругами. Если хочется одиночества, побудь одна», — советует Жданова.

Важно прислушаться к себе и не утонуть в массе предложений, как отметить праздник. Если хочется компании, то самый очевидный способ — написать об этом в социальных сетях.

«Сделай то, что давно не делала. Закажи себе фотосессию, погуляй в парке, сходи в театр, на выставку или в парк. Сделай себе приятное. Это должно быть то, чего ты давно не делала», — напутствовала психолог.