Психолог рассказала, как общаться с людьми, у которых всегда все плохо

Психолог Татьяна Василькова рассказала, как общаться с людьми, которые вечно жалуются на то, что у них все плохо, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, их не следует жалеть. Так как именно с этой целью большинство людей постоянно жалуются. Психолог отмечает, что чаще всего это связано с детскими травмами. Так, например, в детстве такие люди перепутали жалость с любовью.

Самым лучшим способом избежать слов жалости станет вопрос: «Что ты собираешься с этим делать?» Это поможет подтолкнуть человека к конкретным размышлениям и действиям.

Кроме того, Василькова советует не решать чужие проблемы и не укреплять инфантильное поведение жалующегося человека. Стоит мягко напомнить ему, что каждый сам отвечает за свою жизнь.

Также психолог рекомендовала исключить эмоциональную реакцию на жалобы и не воспринимать все сказанное близко к сердцу. Следует просто внимательно выслушать человек и не давать каких-либо оценок его словам. Тем самым человек просто выговорится и снимет напряжение.