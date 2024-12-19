Психолог рассказала, как научиться безусловной любви к себе

Психолог Марина Философ рассказала, откуда возникает ошибочная установка о том, что любовь окружающих нужно заслужить, как от нее избавиться и научиться любить и принимать себя просто так, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам психолога, установка о том, что любовь других людей нужно заслуживать, чаще всего идет из детства и семьи.

Например, когда мама отстраняет от себя ребенка, если он балуется, или напрямую говорит: «Раз ты так себя ведешь, я тебя больше не люблю». Тем самым ребенку дают понять, что безусловной любви для него не существует, объяснила Марина Философ.

Если у самих родителей есть такая установка, то, конечно, они транслируют ее свои детям — и в будущем дети несут ее с собой по жизни.

Далее укрепление неверного представления о любви происходит в школе, когда учитель — тоже значимый взрослый — поощряет ребенка только за хорошее поведение и правильные ответы, добавили специалист.

Понять, что у человека есть такая установка, можно по ряду признаков: он старается «быть хорошим для всех»; его эмоциональное состояние сильно зависит от одобрения окружающих; отсутствует ощущение «самоценности», человек живет в страхе остаться в одиночестве; не уверен в том, что его поддержат в каких-либо решениях и начинаниях; испытывает неуверенность и нелюбовь к себе. В итоге «человек теряет себя», подытожила психолог.

Чтобы избавиться от такой разрушающей человека установки, в первую очередь необходимо осознать это. Затем, если вы чувствуете, что вас не любили или недооценивали в детстве, очень важно отпустить, оставить в прошлом. А в настоящем — научиться любить, уважать и поддерживать самого себя, заключила специалист.