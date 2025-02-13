Психолог рассказала, как научить ребенка самому справляться с домашним заданием

Психолог Майя Голубева рассказала, как научить детей самим справляться с домашними заданиями. По ее словам, это не только облегчит жизнь родителей, но и поспособствует развитию ребенка, сообщает RuNews24.ru .

Эксперт также отметила, что самостоятельное выполнение домашних заданий способствует развитию таких навыков, как самоорганизация, самоконтроль, планирование времени и решение проблем, которые станут полезными в будущем. Когда ребенок занимается уроками без посторонней помощи, он глубже осознает учебный материал и учится находить ответы на возникающие вопросы. Успешное завершение домашних заданий без вмешательства родителей также способствует повышению самооценки и уверенности в себе.

Голубева поделилась рекомендациями о том, как привить ребенку привычку к самостоятельному выполнению домашних заданий. В первую очередь необходимо создать удобное и хорошо освещенное рабочее пространство. Далее следует избавиться от отвлекающих факторов, таких как телевизор и игры. Нужно проверить, что у ребенка есть все необходимые учебники и канцелярские принадлежности. Стоит также определить время для выполнения заданий и придерживаться его даже в выходные. Кроме того, необходимо обязательно делать перерывы.

По словам психолога, можно быть рядом для ответов на вопросы, но точно не стоит делать задания за ребенка. Необходимо направлять его, задавая наводящие вопросы, чтобы он сам пришел к решению, добавила Голубева. Кроме того, важно научить ребенка проверять свою работу и анализировать ошибки.

«Критика и сравнение могут подорвать самооценку ребенка и снизить его мотивацию к учебе. Ребенок должен знать, какие последствия будут, если он не выполнит домашнее задание. Если же родители непоследовательны в своих требованиях, чадо быстро поймет, что может избежать выполнения домашнего задания», — предостерегла специалист.