Психолог рассказала, как научить ребенка подводить итоги учебного года

Подводить итоги учебного года уже можно в старшем дошкольном возрасте и для этого можно воспользоваться визуальными приемами, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева.

«Конечно, в 5–7 лет ребенок еще не будет глубоко анализировать свои достижения. Но он уже способен запоминать важные события, выделять приятные моменты и делиться своими чувствами. В этом возрасте особенно важна визуализация — используйте фотографии или рисунки», — сказала Матвеева.

Она отметила, что можно сделать с ребенком плакат о прошедшем годе: например, отметить, что он научился кататься на велосипеде, впервые сам сходил в магазин, был в путешествии или научился считать до десяти.

«После такой работы важно обсудить результат через эмоции: похвалить ребенка, отметить, как он вырос и чему научился. Это укрепит его уверенность в себе и станет мотивацией для дальнейшего развития», — рассказала психолог.

Матвеева уточнила, что для детей младшего школьного возраста визуализация тоже важна.

«Предложите ребенку вести дневник, где он будет записывать события, ощущения и мысли. Чтобы помочь ему начать, задайте вопросы: „Что тебе больше всего запомнилось?“, „Что у тебя получалось особенно хорошо?“, „Какая задача была самой важной?“ Сделайте вместе коллаж или схему, отражающую его достижения и важные события года», — порекомендовала специалист.

Она добавила, что рядом можно подписать качества, которые помогли добиться успеха. Такая работа развивает критическое мышление и аналитические способности — основу для успешного обучения.