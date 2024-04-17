Психолог рассказала, как избавиться от навязчивого собеседника

Клинический психолог Марина Бондаренко отметила, что уйти от назойливого человека можно, уточнив с самого начала стиль его общения. Для этого следует узнать, как часто собеседник предпочитает разговаривать с окружающими, сообщает «Секрет фирмы» .

Специалист посоветовала не преследовать цель всем угодить. По ее словам, стоит помнить о том, что каждый человек обладает правом не вступать в диалог, если такие контакты ему не по душе.

«В первую очередь эту науку важно освоить тем, кто регулярно страдает от навязчивого общения и не в силах его прекратить», — обратила внимание Бондаренко.

Также необходимо не допускать нарушения личных границ, научиться говорить «нет» и отказываться от неприятного общения, указала эксперт.

Кроме этого, психолог порекомендовала уделять время себе, наполнять собственную жизнь яркими красками и заниматься любимым делом.