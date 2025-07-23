Психолог рассказала как 10 минут в день укрепляют семью

Даже короткое общение длиной в 5–10 минут или совместный ужин способны укрепить близость и улучшить атмосферу в семье, поделилась педагог-психолог и семейный специалист Наталья Маклакова. Об этом сообщает «СтальМедиа» .

«Можно сделать мини-свидание, даже когда у тебя два ребенка маленьких ползают рядышком. Просто пара включает музыку, жена фрукты нарезала, налили морс в бокалы, потанцевали, включили медленную музыку — вот 5–10 минут внимания, и уже атмосфера в доме меняется», — отметила Маклакова.

Эксперт подчеркнула, что ошибочно полагать, будто крепкие отношения требуют только масштабных свиданий по два часа. Небольшие, но регулярные проявления заботы и знаки внимания тоже крайне важны и положительно влияют на семейную динамику.

Кроме того, психолог посоветовала внедрять «цикличные ритуалы», которые помогут поддерживать теплую атмосферу в семье.

Например, отмечать Новый год вместе, выезжать куда-то весной — скажем, на 8 Марта, летом праздновать День семьи, а осенью устраивать еще один семейный праздник. Хотя бы четыре раза в год — важные даты, которые семья отмечает вместе. Или традиция раз в месяц навещать родителей. Такая цикличность очень нужна.