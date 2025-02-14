Психолог рассказала, что может стать хорошей заменой подарку на 14 февраля
Психолог Екатерина Корендясева считает, что нежные и искренние слова могут стать отличной заменой материальному подарку на День всех влюбленных. По ее мнению, вербальное выражение эмоций имеет особое значение для тех, кто ценит эмоциональную близость, сообщает NEWS.ru.
Эксперт отметила, что если человек предпочитает прикосновения и слова, а не физические подарки, то намного важнее найти правильные фразы. В подобной ситуации можно заменить подарок на выражение благодарности, восхищения или признания важности партнера в жизни.
«Например, сказать: „Спасибо, что ты есть в моей жизни. Это для меня очень ценно“ или „Я восхищаюсь твоей добротой и умением поддерживать меня“», — предложила психолог.
Корендясева акцентировала внимание на том, что искренность играет ключевую роль. Слова должны передавать подлинные чувства, а не звучать шаблонно. Важно не просто говорить, а вкладывать в слова настоящие эмоции. Формальные пожелания не создадут близости, тогда как индивидуальные обращения позволят выразить искреннюю любовь и заботу.