Психолог рассказала, что может стать хорошей заменой подарку на 14 февраля

Психолог Екатерина Корендясева считает, что нежные и искренние слова могут стать отличной заменой материальному подарку на День всех влюбленных. По ее мнению, вербальное выражение эмоций имеет особое значение для тех, кто ценит эмоциональную близость, сообщает NEWS.ru .

Эксперт отметила, что если человек предпочитает прикосновения и слова, а не физические подарки, то намного важнее найти правильные фразы. В подобной ситуации можно заменить подарок на выражение благодарности, восхищения или признания важности партнера в жизни.

«Например, сказать: „Спасибо, что ты есть в моей жизни. Это для меня очень ценно“ или „Я восхищаюсь твоей добротой и умением поддерживать меня“», — предложила психолог.

Корендясева акцентировала внимание на том, что искренность играет ключевую роль. Слова должны передавать подлинные чувства, а не звучать шаблонно. Важно не просто говорить, а вкладывать в слова настоящие эмоции. Формальные пожелания не создадут близости, тогда как индивидуальные обращения позволят выразить искреннюю любовь и заботу.