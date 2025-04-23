Психолог рассказала, что делать, если ребенок провалил выпускной экзамен в школе

Если ребенок не сдал выпускной экзамен в школе, то родителю не нужно его стыдить и ругать. Надо дать ему принять ситуацию и осознать ее, а затем оказать ребенку свою помощь и поддержку, сообщила в беседе с РИАМО детский психолог, сенсорно-интегративный терапевт Меседу Булач.

Период выпускных экзаменов — это огромный стресс для многих юношей и девушек. Особенно давление оказывает понимание, что родители возлагают на них большие надежды. А также нагнетает тревожность, то что результаты экзаменов предопределят дальнейшее поступление в ВУЗ. В глазах подростка выпускника провал на экзамене – буквально катастрофа, отметила психолог.

«Это один из самых болезненных моментов — и для родителей, и для подростка. Важно понимать: в этот момент ребенок переживает не только страх, но и стыд, разочарование, потерю смысла», — объяснила Булач.

Специалист добавила, что сначала надо эмоционально принять факт.

«Скажите: «Да, это неприятно. Я понимаю, как тебе обидно. Но мы пройдем это вместе». Затем вы должны дать ребенку пережить и осознать свои эмоции: погрустить или даже поплакать», — посоветовала специалист.

По словам психолога, после этого нужно перейти к конструктиву. Объяснить, что это не конец света, и есть еще и другие варианты.

Проговорить, что можно сделать, чтобы найти выход.

«И самое главное — не стыдите и не ругайте своего ребенка. Из-за этого он утратит доверие и разочаруется в себе еще сильнее», — заключила Булач.