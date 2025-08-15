Психолог рассказала, что делать если рабочие звонки и смс вызывают агрессию

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, как бесконечные смс, чаты, поток информации влияют на человеческий мозг и как замедлиться в таком режиме.

«Большое количество информации приходит ежесекундно. Не каждый темперамент рассчитан на то, чтобы такое количество цифровой информации поступало. Флегматикам, например, требуется больше времени для отдыха и переключения, чем холерикам и сангвиникам. В их случае нужно чаще, раз в две недели, отдыхать от социальных сетей, информационного потока», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Для стабилизации состояния психолог рекомендовала прислушаться к собственным ощущениям. Если обычные звонки вызывают стресс и нежелание отвечать, и человек готов сорваться на собеседника, в таком случае нужен перерыв. Чувство тревожности, перезагруженности и невротизации тоже являются прямым сигналом к перерыву.

Когда появляется время на цифровой детокс, то свободное время лучше уделить книгам, творчеству и, по возможно, консультациям с психологом. По мнению Лысаковой, лучшей альтернативой гаджетам является спорт, йога, танцы и любые подвижные практики. В случае если телефон является инструментом заработка, необходимо делать хотя бы короткие перерывы в течение дня, делать зарядку.