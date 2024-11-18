Психолог рассказал россиянам об опасности синдрома Марио

Многими любимый герой японской поп-культуры Марио является прототипом опасного одноименного психологического синдрома, который мешает людям достигать успеха и финансового благополучия. О том, как не попасть в ловушку постоянного стремления быть «хорошим», рассказал РИАМО психолог-практик Николай Баранов.

Марио — персонаж игр Nintendo, созданный Сигэру Миямото. С 1981 года, когда он впервые появился в Donkey Kong, то стал символом видеоигр, изображаемым как водопроводчик, который раз за разом спасает принцессу Пич от злодея Боузера. Если внимательно взглянуть на феномен поклонения Марио в Японии, его образ можно увидеть как архетип «доброго помощника» — простого, надежного и всегда готового прийти на выручку, не ожидая ничего взамен. Но эта роль таит в себе глубокую психологическую динамику: желание быть нужным для всех ценой собственных интересов.

Синдром Марио — это не просто самопожертвование, а вечная ловушка, в которой человек остается в своей привычной роли, не достигая финансового благополучия. Этот синдром отчасти похож на синдром спасателя, когда человек ставит других людей выше себя и своих интересов. Если руководитель бизнесом страдает синдромом Марио, то у его компании с большой долей вероятности в будущем будут проблемы.

Чем опасен синдром Марио для бизнеса

«Многие руководители создают компании не ради успеха как такового, а ради общественного признания и поддержки, которые они получают от своей команды. Но проблема в том, что их сотрудники или ученики часто перерастают своих наставников, достигая большего финансового успеха и карьерных высот. Тем временем сам Марио остается на прежнем месте, довольствуясь тем, что его уважают и ценят. Иногда он говорит о грандиозных планах и масштабных проектах, не осознавая, что уже добился главной цели — быть признанным и востребованным», — рассказал Баранов.

Страдающий от синдрома Марио человек создает проекты не ради прибыли, а ради одобрения окружающих. И чаще всего он окружает себя не настоящими профессионалами своего дела, а «хорошими людьми», из-за этого достигать какого-либо результата гораздо сложнее, ведь в приоритете не компетентность, а доброта и сплоченность.

Вместо поиска решений такой руководитель выбирает бороться с «врагом» — будь то конкуренция, дефицит на рынке или сложные потребности клиентов. Эти сражения с вымышленными драконами подтверждают его уникальность, даже если они не приносят дохода.

Синдром Марио — это непрекращающийся цикл спасений. Как герой, который раз за разом спасает принцессу от очередного дракона, Марио стремится к признанию за свои подвиги. Достигнув одной цели, он отправляется на следующий уровень, к новому замку и новому дракону. Его по-настоящему подпитывает не материальная награда, а признание и восхищение окружающих, и поэтому он продолжает эту бесконечную игру.

Как понять, что вы попали в ловушку синдрома Марио

Первый признак того, что вы в ловушке, это иллюзия успеха. Вы видите, что не достигаете тех финансовых высот, которых хотели, но зато получаете поддержку окружающих и из-за этого думаете, что двигаетесь в нужном направлении.

Второй признак — это вечная борьба с проблемами, которых может даже и не быть, но вы их для себя создадите. У человека с синдромом Марио никогда нет спокойных периодов в бизнесе, потому что есть необходимость постоянно что-то преодолевать.

Третий признак того, что вы уже в ловушке Марио, это образ «хорошего человека». Вы начинаете демонстрировать исключительно только хорошую сторону, а между личными интересами и чужими всегда выберете чужие.

Эти признаки указывают на то, что вы оказались в ловушке синдрома Марио, когда ваше желание быть хорошим для всех и получать одобрение мешает вашему личному и профессиональному развитию.

«Если вы обнаружили признаки Марио в себе, вот несколько рекомендаций, как выбраться из этого состояния. Определите свои приоритеты. Четко сформулируйте, что для вас важно, и ориентируйтесь на это при принятии решений. Это поможет вам не отклоняться от своих целей в угоду окружающим. Учитесь распределять ресурсы. Следите за тем, как вы тратите свое время, энергию и эмоциональные силы. Убедитесь, что вы выделяете достаточно ресурсов для собственных нужд и восстановления», — посоветовал психолог.

Также следует развивать независимость, постепенно делегируя решение проблем другим людям. Путь к себе — это не просто избавление от синдрома Марио, а глубокий процесс самопознания и личностного роста. Необходимо научиться говорить «нет», воспитывать собственный здоровый эгоизм и находить баланс между заботой о других и о себе.