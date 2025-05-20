Психолог рассказал о «золотых правилах», помогающих принять правильное решение

Есть несколько «злотых правил», которые помогут человеку снизить возможность ошибки при принятии решения, сообщил РИАМО психолог, кандидат педагогических наук, доцент, директор Интернационального института практической психологии, соавтор учебников по психологии Павел Решетов.

«Не спешите — дайте себе время на обдумывание и анализ. Очень часто нас начинают торопить с решением, возможно, так нас подталкивают к решению, которое не принесет нам успеха или положительных эмоций. Установите сроки принятия решения. Дайте себе время», — сказал Решетов.

Он добавил, что еще нужно оценить плюсы и минусы: взять лист бумаги, разделить его пополам, в одной колонке написать плюсы, во второй минусы от принимаемого решения. Стоит и установить критерии выбора решения (предпочесть один или два-три наиболее важных критерия которые будут определять выбор).

«Оценить лучший и худший сценарии. Продумайте лучший и худший сценарии, к которым может привести принятое вами решение. Опишите что может привести к худшему варианту и оцените степень вероятности данного сценария», — отметил психолог.

Он рекомендовал помнить, что человек имеет право на ошибку. Вероятно, что при принятии решения может поступить информация, которая потребует изменить его. Кроме того, могут случиться события, которые сделают принятое решение ошибочным.

По словам специалиста, необходимо расширять кругозор, приобретать знания и увеличивать опыт, чтобы нарастить набор вариантов решения проблем, с которыми человек может столкнуться.

«Если есть неуверенность в себе, и перфекционизм, то стоит обратиться к психологу и разобраться с этими проблемами, чтобы они не мешали, как в профессиональной, так и в повседневной жизни», — заключил специалист.