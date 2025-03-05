Психолог рассказал, какие подарки могут разочаровать женщину

Психолог Хакимов: парфюмерия и косметика — ошибка при выборе подарка на 8 Марта

Стоит воздержаться от парфюмерии и косметики при выборе подарка на 8 Марта — это крайне личные вещи, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты Денис Хакимов.

«У каждой женщины свой вкус, любимые бренды, оттенки и ароматы, а промахнуться с таким подарком проще простого», — сказал Хакимов.

Он добавил, что не существует универсального рецепта идеального подарка, ведь все люди разные. Однако самым верным ориентиром остается сама женщина — ее увлечения, привычки и внутренний мир.

«Ориентируясь на эти „маячки“, можно подобрать действительно удачный презент, который принесет радость и приятные эмоции. Но есть нюансы, о которых стоит помнить, чтобы избежать неловких ситуаций», — отметил психолог.

Хакимов предупредил, что дешевые безделушки могут восприниматься как нечто несерьезное, купленное «для галочки».

«То же самое касается одежды. Мужчинам может казаться, что определенная куртка или юбка идеально подойдет их даме сердца, но велик риск, что мнения не совпадут. Лучше оставить этот выбор за самой женщиной», — подчеркнул Хакимов.

Специалист посоветовал особую осторожность проявлять при выборе абонемента в спортзал или на фитнес.

«Можно искренне хотеть позаботиться о здоровье любимой, но такой подарок может быть воспринят как намек на несовершенство фигуры. Любая вещь несет в себе смысл, поэтому важно учитывать, как он может быть истолкован», — заключил специалист.