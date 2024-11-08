Психолог рассказал, как сохранить отношения с ребенком-неформалом

Чтобы отношения родителей с юношей или девушкой, которые принадлежат неформальной субкультуре, стали более доверительными, стоит не перегибать с контролем и решать конфликты с умом, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения города Денис Хакимов.

10 ноября будет отмечаться Всемирный день молодежи. Этот праздник был установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи.

«Один из самых распространенных путей самовыражения для молодежи — различные субкультуры. Они существовали и раньше, и, скорее всего, никуда не исчезнут в будущем. Меняются только содержание, ценности, которые они несут, и способы самовыражения участников. Чтобы отношения с юношей или девушкой стали более доверительными, но при этом сохранялось необходимое родительское участие, существует несколько правил», — рассказал Хакимов.

Советы

Не перегибайте с контролем. Подростки всегда в поиске, они экспериментируют. Родителям стоит быть аккуратными с ограничениями и дать детям свободу для самовыражения, но не терять из виду, чем они занимаются.

Будьте открыты к новым интересам. Гаджеты, музыка, хобби — все это может казаться странным и чуждым. Но, чтобы понять своих детей, важно не судить, а постараться вникнуть в их мир и понять, почему это для них так важно.

Конфликты решайте с умом. Непонимание и разногласия неизбежны, но важно не кричать и не обвинять. Вместо этого найдите время, чтобы спокойно обсудить ситуацию и дать подростку высказаться.

«Юность — время экспериментов, поиска своего пути и желания быть самостоятельным. Но молодые люди ищут не только себя, но и коллектив, к которому можно примкнуть и почувствовать себя как в своей тарелке. Стать „нормисом“, то есть обычным человеком, обывателем, разделяющим принятые в обществе нормы и правила, для подростка нередко означает скучную взрослую обыденность», — объяснил психолог.

Специалист перечислил, что в таких группах подростка могут привлекать: одногодки с общими взглядами на жизнь, общение и обмен мнениями, поддержка единомышленников, желание показать себя, выделиться из окружения, защита от непонятного мира с его сложной и противоречивой структурой.

«Сама по себе принадлежность к субкультуре не является негативной. Важно то, что несет в себе каждая из них. Подобные неформальные объединения возникают как ответ на запросы, которые не получается выразить и реализовать привычными способами», — заключил Хакимов.