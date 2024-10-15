Психолог рассказал, как находить время на ребенка

При современном темпе жизни чаще всего отцы проводят с детьми время вечером, на выходных или в дороге. Совместную поездку можно использовать для полезных игр или разговора по душам. Об этом РИАМО рассказал психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Андрей Казаков.

«Время в дороге я стал использовать, чтобы мы могли о чем-то поговорить с детьми — про их переживания и впечатления в школе или детском саду, запланировать будущий отдых. А для младшей дочки иногда в дороге я „включаю“ обучающие компоненты — какие-то игры на повторение чисел, цветов или других полезных штук. Например, сейчас мы повторяем дни недели», — сказал Казаков.

Он добавил, что игрой также можно отвлечь ребенка во время волнительной ситуации, например, во время похода в детский сад или школу.

«У меня ребенок одно время не хотел ходить в садик, волновался — во многом это было связано со сменой группы. Мы с ним играли в игру „Найди цвет“: приходили в группу, он выбирал цвет, например, красный, и мы соревновались, кто быстрее найдет пять красных предметов в окружении», — рассказал психолог.

Казаков подчеркнул, что важный момент воспитания — не терять доверительный контакт с ребенком во время его взросления. Тогда дети смогут в любой момент рассказать о своих чувствах, поделиться переживаниями и обратиться за советом.

«Для меня самое важное — чтобы с ребенком оставался контакт. Если он хитрит, обманывает маму или бабушку и сидит в телефоне дольше положенного, а потом рассказывает об этом мне, я его не ругаю. Я стараюсь и надеюсь, что при любых возможных трудностях в жизни они смогут ко мне обратиться за советом или помощью», — признался специалист.