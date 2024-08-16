Психолог рассказал, что ответить на «я тебя люблю», если это не взаимно

Психолог Гусев: если чувства не взаимны, это не конец, а новая глава

Психолог Алексей Гусев рассказал, что делать мужчине, если его партнерша произнесла фразу «я тебя люблю», но у него нет аналогичных чувств и желания отвечать взаимностью. По словам эксперта, важно сразу сказать об этом, сообщает NEWS.ru .

Когда мужчина почувствует, что готов обсудить свои чувства после слов «я тебя люблю», стоит начать с признания, считает психолог.

«Я очень ценю наши отношения и тебя как человека. Для меня важно быть честным. Я не чувствую того же, что ты испытываешь ко мне», — сказал Гусев, приводя пример ответа в подобных ситуациях.

По его мнению, любые отношения подразумевают взаимодействие между двумя людьми. Если чувства не взаимны, это не конец, а новая глава, в которой оба партнера могут найти свой собственный путь.

Психолог также порекомендовал обсудить с партнершей, каким образом будет продолжаться развитие отношений. Это поможет уменьшить напряженность и даст возможность каждому найти новый путь — вместе или порознь.