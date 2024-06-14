Психолог раскрыла, как высыпаться в квартире с пожилыми родными-«жаворонками»

Психолог Елена Зеляник заявила, что разговор по душам — это эффективный способ убедить пожилых родственников не шуметь по утрам. Это позволит в том числе понять причину их раннего подъема, сообщает «Вечерняя Москва».

На этом фоне специалист также посоветовала помочь бабушке или дедушке записаться к врачу, чтобы исключить проблемы со здоровьем. Зеляник напомнила, что крепкому здоровому сну способствуют прогулки, гимнастика и небольшие домашние дела.

Эксперт считает, что выспаться с пожилыми «жаворонками» можно, если увлечь их «тихим» утренним хобби, например, чтением. По ее словам, родственник-«жаворонок» может почитать книгу, пока другие члены семьи спят.

«Также подойдет вышивание или вязание. Если зрение не позволяет этим заниматься, подумайте насчет музыки. Приобретите удобные наушники, медиапроигрыватель, ноутбук или планшет», — порекомендовала Зеляник.

Она подчеркнула, что при этом пенсионерам всегда нужно объяснить, как пользоваться гаджетами. На обучение уйдет некоторое время, поэтому в этом случае потребуется терпение, предупредила психолог.