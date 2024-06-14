Психолог раскрыла, где в Москве можно восстановить душевные силы

Столичный педагог-психолог Ольга Калинова назвала места в Москве, где жители могут восстановить душевные силы и избавиться от гнетущих мыслей. В числе таких локаций — экологические тропы на Воробьевых горах, ВДНХ, в Серебряном Бору, Битцевском лесу, на Лосином Острове и в Тропаревском лесопарке, сообщает «Вечерняя Москва».

Обрести гармонию и умиротворение также можно при отдыхе у водоемов. По словам эксперта, у воды есть уникальное свойство — она положительно влияет на ментальное здоровье людей.

«Обратите внимание на места столицы, где есть водоемы, — Патриаршие, Чистые или Царицынские пруды, набережную Москвы-реки, Клязьминское водохранилище», — отметила Калинова.

Кроме того, ищущим восстановления душевных сил также следует обратить внимание на городские арт-пространства. Кроме прочего, такие локации стимулируют креативность и воображение. Выставки, мастер-классы и галереи проходят на «Винзаводе», «Хлебозаводе», в «Красном октябре», доме культуры ГЭС-2 и культурном центре ЗИЛ.