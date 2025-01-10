Психолог раскрыл секрет гармоничных отношений в семье

Психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг рассказал, почему патриархальная модель семьи устарела и как правильно выстроить равноправные отношения, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Ланга, экономическая независимость женщин — одна из причин того, что традиционная патриархальная модель семьи устарела.

«Отказ от устаревших ролей и гибкое распределение обязанностей позволяют создать комфортную атмосферу в семье, где каждый партнер чувствует себя ценным, нужным и важным», — отметил психолог.

Он добавил, что в обществе становятся неактуальными стереотипы о «женских» и «мужских» обязанностях. Сейчас и мужчинам, и женщинам важно состояться в карьере.

По словам Ланга, важно грамотно распределить обязанности в семье — это поможет предотвратить выгорание и будет способствовать гармоничным отношениям. Чтобы роли распределялись грамотно, очень важно вести диалог с партнером и проявлять гибкость, подчеркнул эксперт.

При этом нет универсальной формулы, подходящей всем: важно учитывать особенности, желания и возможности каждого человека. Психолог посоветовал обсуждать друг с другом свои ожидания, приоритеты и возможности.

Кроме того, важно уметь подстраховать друг друга, если обстоятельства изменились, не быть чрезмерно требовательными, признавать заслуги и благодарить за помощь, заключил эксперт.