Психолог предупредила о зависимости от ИИ-чатов

Психолог, телесно-ориентированный терапевт Екатерина Михайлова заявила, что частое обращение к ИИ-чатам за поддержкой может привести к тревоге и внутреннему конфликту, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, когда нейросеть имитирует эмпатию и философствует, у человека возникает когнитивный диссонанс. Психика начинает защищаться, появляется тревога и обесценивание собственных переживаний. Возникает внутренний конфликт между пониманием, что перед ним алгоритм, и ощущением эмоционального отклика.

Эксперт отметила, что мозг настроен считывать интонации и мимику, чего в чате нет. При этом подсознание реагирует на слова поддержки, что усиливает разрыв между рациональным и эмоциональным восприятием.

«Если нейросеть, обученная на форумах и медицинских статьях, где-то сгенерирует вероятностный прогноз, звучащий как приговор, человек воспримет его как истину. Хуже того, алгоритм не видит вашего состояния. Живой психолог заметит, что вы на грани паники по сбившемуся дыханию и напряженным плечам. Чат-бот же, не получая сигналов „стоп“, продолжит копать тему, погружая человека в пучину тревоги, из которой без направляющей руки специалиста выбраться крайне сложно», — предупредила специалист.

Дополнительное давление создают рекомендательные алгоритмы, которые усиливают поток тревожного контента и формируют ощущение информационной ямы.

Михайлова подчеркнула, что ИИ стоит использовать только как инструмент: для планирования или подготовки вопросов врачу. Общение с ботом лучше ограничивать 10–15 минутами и не просить его ставить диагнозы.

«Помните золотое правило: после общения с ботом нужно заземлиться. Вода, дыхание, физическая нагрузка — верните себя в реальность. Если тревога не отпускает сутками, нарушен сон или появились мысли о самоповреждении, никакой, даже самый совершенный алгоритм, не заменит живого человека. Там, где нужно тепло, близость и ответственность за вашу жизнь, место только для человека», — заключила она.

