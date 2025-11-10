Психолог предупредила о рисках укачивания детей в слинге

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что укачивание детей старше младенческого возраста в слинге, как это делает блогер Семен Кривцов, может негативно сказаться на их психологическом развитии, сообщает Life.ru .

Детский психолог Дарья Дугенцова прокомментировала популярный в интернете метод воспитания, который использует блогер Семен Кривцов. Он укачивает детей, уже вышедших из младенческого возраста, в слинге для их успокоения. Эксперт отметила, что слинг предназначен для самых маленьких, а его использование для детей постарше может повлиять на их психологическое состояние.

По словам Дугенцовой, такой способ укачивания возвращает ребенка в позицию объекта заботы, что может мешать формированию самостоятельности и самоуважения. Она пояснила, что подобный подход способен вызвать у ребенка трудности с сепарацией и самостоятельностью.

Психолог также предупредила о риске смешения ролей и формировании у ребенка ощущения чрезмерной близости как нормы. Особенно важно учитывать этот момент в отношениях между родителем и ребенком противоположного пола.

«В будущем это может привести к тому, что он будет воспринимать близость к другим людям как нечто естественное, а это, в свою очередь, может стать уязвимостью, если кто-то воспользуется этим», — резюмировала Дарья Дугенцова.

