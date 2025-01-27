Психолог предложила новый способ борьбы с кибербуллингом

Медицинский психолог Областной детской клинической больницы Екатеринбурга Наталья Хакимова в программе «Акцент» назвала новый способ борьбы с кибербуллингом (интернет-травлей), отметив, что штрафы для родителей не будут способствовать решению проблемы, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Как бывший член комиссии по делам несовершеннолетних, Хакимова уверена, что штрафы, налагаемые на родителей, не способны изменить поведение детей, совершающих правонарушения. Усиливающийся контроль не только осложняет отношения между детьми и родителями, но и не решает суть проблемы.

По ее мнению, модераторы должны блокировать подозрительные сообщения, что должно стать толчком для работы с родителями агрессоров. А самих инициаторов кибербуллинга стоит помещать в специализированные центры для работы с медицинскими и психологическими специалистами, убеждена специалист.

«Кибербезопасность, когда какие-то вещи могут отслеживаться модераторами либо еще кем-то, это должно блокироваться и останавливаться. Это, наверное, выход на родителей. Потому что родители зачастую сами могут не знать о том, что их ребенок в этом участвует», — отметила Хакимова.

Также она выразила сомнения по поводу инициатив, таких как обязательный вход в интернет по паспортам, ограничения доступа к соцсетям для детей до 14 лет и маркировка компьюьтерных игр, указав на проницательность современных подростков.