Психолог посоветовала родителям всегда поддерживать положительный образ учителя

Родителям необходимо поддерживать положительный образ учителя и в присутствии ребенка делать только положительные высказывания о нем. Если ругать педагога, то у детей может сформироваться нежелание учиться, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Евгения Васильева.

«Для того, чтобы помочь педагогу, достаточно выполнять простые правила. Они не потребуют сил или времени. Нужно просто воздержаться от некоторых привычек, действий и слов. Что могут сделать родители для учителя? Главное правило — в присутствии ребенка только положительные высказывания», — сказала Васильева.

По ее словам, все иногда бывают кем-то недовольны и с чем-то не согласны. Если объектом критики стал учитель, его методы преподавания и профессиональные компетенции — не спешите делиться своими умозаключениями с ребенком.

«Можете поговорить об этом в кругу взрослых членов семьи и решить, как действовать. Лучше всего обсудить ситуацию с классным руководителем. При необходимости можно подключить школьного психолога, администрацию образовательной организации. Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы решить спорный вопрос», — отметила психолог.

Васильева пояснила, что это точно более продуктивно, чем ругать педагога на собственной кухне. Если начать критиковать его в присутствии ребенка, это только усилит нежелание учиться и ухудшит отношения с учителем.

«Разве в этом ваша цель? Когда вы поддерживаете в глазах ученика положительный профессиональный образ педагога, тогда и ребенок начинает воспринимать учителя иначе: спокойнее относится к требованиям, внимательнее слушает на уроках, с большим желанием выполняет задания, а значит легче усваивает знания по этому предмету», — резюмировала специалист.

Всемирный день учителей отмечается 5 октября. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Этот день призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии.