Психолог посоветовала писать себе письма для снижения тревоги

Психолог Наталья Наумова рассказала, что письма самому себе помогают выразить эмоции, ослабить самокритику и обрести внутреннюю опору, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, свободные заметки без жестких временных рамок возвращают ощущение свободы выбора. В письмах в будущее можно фиксировать мечты и намечать шаги к их осуществлению.

«Писать письма себе — полезное занятие, помогающее снизить тревогу и понять свои чувства. Если человек не любит писать руками, можно наговаривать послание на диктофон. Этот процесс позволяет выплеснуть все, что есть в голове, высказать эмоции без осуждения и ограничений. При сильной самокритике полезно написать себе доброе послание и прочитать его утром для получения внутренней опоры», — посоветовала Наумова.

Психолог отметила, что подобные задания используют в когнитивно-поведенческой терапии. При этом она рекомендовала не загонять свободное письмо в рамки.

Неадресованные послания, по словам Наумовой, помогают при тяжелых утратах, расставаниях и переездах. Если связаться с человеком невозможно, воображаемый письменный диалог с ним позволяет завершить незаконченные дела.

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