Психолог посоветовала ограничить кружки для первоклассников

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова рекомендовала в первом классе отказаться от интеллектуальных кружков и выбрать одно занятие с легкой физической нагрузкой, сообщает kp.ru .

По словам Масоловой, адаптация к школе требует серьезных усилий. Множество дополнительных занятий может перегрузить ребенка и лишить его свободного времени. Эксперт советует выбрать танцы или другую двигательную активность, которая нравится первокласснику. Занятия в специализированной спортивной школе она рассматривает отдельно.

«Движение нужно ребенку любого возраста, но именно малышам очень важно выплескивать свое эмоциональное напряжение, которое копится в школе», — объяснила Елена Масолова.

Психолог рекомендует оставлять время для игр и прогулок, а до Нового года проводить выходные спокойно, без обилия ярких развлечений. Детям нужны внимание родителей, совместное чтение и возможность рассказать о своих делах.

Приведенные в материале рекомендации Министерства просвещения предусматривают постепенный рост учебной нагрузки: в сентябре — октябре по три урока в день по 35 минут, в ноябре — декабре по четыре по 35 минут, в январе — мае по четыре по 40–45 минут. Раз в неделю допускается пятый урок за счет физкультуры. В середине дня рекомендована двигательная пауза не менее 40 минут; домашних заданий у первоклассников официально нет.

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