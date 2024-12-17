Психолог посоветовала не обижаться на коллег за подарки на «Тайного Санту»

Психолог про подарки на «Тайного Санту»: это не тест на эмпатию

Психолог Марина Овечкина посоветовала не обижаться на коллег, если вам не понравился подарок на «Тайного Санту», и объяснила, как избежать разочарования, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Популярную игру «Тайный Санта» проводят во многих компаниях перед Новым годом. Смысл в том, что участники не знают, кто из коллег дарит им подарок, зато можно составить список желаемых подарков. Тайных Сант определяют путем случайной жеребьевки.

Иллюзия контроля и детские травмы — вот наиболее частые причины того, что люди обижаются на то, что им вручили «не тот» подарок, говорит психолог.

Во-первых, не стоит думать, что коллеги так же ответственно подходят к выбору подарка и к мероприятию в целом, как вы. То есть, если люди не слишком «заморачиваются» с подарками — это нормально, отметила психолог.

Во-вторых, не нужно проецировать неудачный детский опыт получения нежеланных подарков на взрослую жизнь.

«„Тайный Санта“ — всего лишь игра. Она не является показателем уважения или тестом на эмпатию», — говорится в сообщении.

Кроме того, бюджет на подарок чаще всего небольшой — от 500 до 1000 рублей — на эту сумму не «разгуляешься». То есть не стоит рассчитывать, что вам подарят что-то ценное.

Также Овечкина посоветовала заранее продумать и написать виш-лист подарков, чтобы избежать разочарований.