Психолог поделилась советами о том, как облегчить процесс расставания

Психолог Элеонора Чапкевич рассказала, как пережить расставание. Это событие зачастую становится настоящим испытанием, которого люди стараются избежать, прибегая к разным способам, чтобы не чувствовать боль: алкоголь, обесценивание предыдущих отношений или быстрое начало новых. Гештальт-терапевт предложила практические советы для облегчения этого процесса, сообщает RuNews24.ru .

Эксперт отметила, что завершение отношений — это индивидуальный путь, требующий времени. Часто эмоции, такие как боль и обида, приводят к нежелательным встречам с бывшим партнером из-за нерешенных вопросов. Чапкевич утверждает, что истинное завершение — это освобождение, когда воспоминания о бывшем не влияют на жизнь.

Она выделила несколько типичных ситуаций. В случае, если человек не может уйти из отношений из-за страха остаться одному, рекомендуется длительная терапия и ведение дневника эмоций.

Если чувства к партнеру угасли, важно завершить все связи, особенно, если есть дети, четко регламентировав дальнейшие взаимодействия. В ситуациях, когда бывший партнер ушел, психолог советует направить энергию на новые увлечения, чтобы отвлечься и излечить внутренние раны.

«Итак, завершайте отношения полностью, сохраняя здоровье и не забирая место и ресурс у своей счастливой жизни. За расставанием всегда бывает встреча, и все у вас будет хорошо», — заключила эксперт.