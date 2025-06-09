Психолог перечислила 8 симптомов человека с синдромом отличника

Часто человек рано усваивает, что ценность нужно заслужить. Не предъявлять себя, а соответствовать, не быть, а доказывать. Так формируется тип личности, который принято называть «отличником». Во взрослой жизни — это человек, всегда правильный, ответственный, обязательный, но в то же время тревожный, уставший и недовольный собой, сообщила РИАМО интегративный психолог, эксперт по отношениям, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова.

Ожидания других и контроль

«Симптом №1. Человек с синдромом отличника редко действует из внутренней мотивации. Он не спрашивает себя: „Я этого хочу?“ Он спрашивает: „Что подумают другие?“ Все, что он делает, проходит фильтр: насколько это правильно, одобряемо, достойно восхищения», — сказала Богунова.

Она пояснила, что такой человек не чувствует границ между «я» и «ожиданиями». Похвала — единственный способ почувствовать уверенность. Ошибка — автоматическое чувство вины.

Вторым симптомом она назвала установку «все должно быть под контролем». Отличник плохо переносит неопределенность, ошибки, отклонения от плана. Даже отдых должен быть продуктивным. Он боится потерять лицо, выглядеть неподготовленным, проявить слабость. Поэтому живет в режиме внутренней мобилизации. Стратегия выживания — перфекционизм, но не в смысле стремления к высокому качеству, а в смысле страха ошибиться.

Следующий симптом, по мнению специалиста, — отличник всегда занят. Его день расписан, его речь выверена, его действия продуманы. Однако за этой внешней структурой — хроническая тревога. Он не дает себе права на ошибку, потому что считает, что ошибка равна неценности. И как следствие избегает ситуаций, где может быть не лучшим. Он редко идет в новое, не потому что не хочет, а потому что боится не соответствовать.

«Симптом №4. Даже конструктивное замечание воспринимается как личная дисквалификация. Отличник не различает: „Ты ошибся“ и „Ты плохой“. Он слышит одно: „Ты недостоин“. Поэтому либо стремится быть идеальным, чтобы не получить упрек, либо заранее отстраняется от тех, кто может оценивать. Эта чувствительность делает его уязвимым и зависимым — от чужого мнения, от атмосферы одобрения», — добавила Богунова.

Неумение отдыхать и просить о помощи

Симптом №5 — неумение отдыхать. Как пояснила интегративный психолог, чувство вины за бездействие встроено в систему координат человека с синдромом отличника. Даже если тело устало, он продолжает «дожимать», потому что внутренний критик не позволяет остановиться. Отсюда — переутомление, раздражительность, выгорание. Отдых для него — не потребность, а слабость. И даже на отдыхе он старается быть «полезным».

По словам специалиста, симптом №6 — отсутствие контакта со своими желаниями. На вопрос «чего ты хочешь?» он теряется, потому что всю жизнь ориентировался не на желания, а на требования. Его «хочу» подменено «надо». Внутренний голос — не голос желания, а голос долга. Поэтому он часто попадает в ситуации, где все вроде бы правильно — работа, отношения, успех, — но нет ощущения, что живет свою жизнь. Потому что ни один из этих выборов не был сделан по внутреннему импульсу.

«Симптом №7. Он не просит о помощи, не говорит о боли, не показывает слабость. Его партнеру часто кажется, что рядом — идеальный человек. Но за этим стоит не зрелость, а защита. Отличник не привык к принятию — он привык заслуживать. Поэтому и в отношениях стремится быть нужным, удобным, незаменимым. А когда его перестают хвалить — чувствует пустоту. Потому что ценность связывает не с собой, а с полезностью», — подчеркнула эксперт.

Симптом №8 — он оценивает себя только через результат. Как уточнила Богунова, без успеха такой человек будто бы не существует, он не может просто быть — ему нужно постоянно подтверждать значимость: работой, заботой, достижениями. Это создает иллюзию стабильности, но разрушает изнутри. Потому что, как только исчезает результат, исчезает и чувство собственного «я».

Как подчеркнула специалист, синдром отличника — не стиль жизни. Это стратегия выживания, которая формируется в детстве: когда любовь родителей зависела от достижений, когда ошибку наказывали, когда «хороший» ребенок — это тот, кто не мешает, не спорит, не чувствует.

«Взрослый отличник — это ребенок, который продолжает бояться разочаровать. И который все еще пытается заслужить право быть собой», — заключила интегративный психолог.