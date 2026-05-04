Психолог Пензина объяснила природу инфляционной тревожности

Доцент Университета «Синергия» Нелла Пензина заявила, что инфляционная тревожность заставляет людей менять поведение и совершать импульсивные покупки даже при стабильном доходе.

По словам психолога, доцента кафедры психологии Университета «Синергия», кандидата экономических наук Неллы Пензиной, социологические опросы фиксируют средний и высокий уровень инфляционной тревожности среди населения.

«Что такое инфляционная тревожность? Это дискомфортное состояние восприятия экономической нестабильности или экономических перемен, связанное со страхом того, что личные доходы не смогут компенсировать рост цен. Сюда еще, как правило, добавляется сомнение по поводу сохранения собственного материального благополучия и стабильности. Такое ощущение мешает адекватно анализировать свои поступки, влияет на поведение человека и в целом оказывает негативное воздействие на состояние человека», — пояснила эксперт.

Она отметила, что экономический пессимизм — это скорее оценка будущего через призму личного восприятия и не всегда ведет к действиям. Инфляционная тревожность, напротив, напрямую затрагивает личное благополучие и побуждает к немедленным решениям, даже если финансовое положение остается стабильным.

«В инфляционной тревожности много различных реакций, таких как страх, тревога, беспокойство, навязчивые мысли. При этом не будем забывать, что инфляционная тревожность не всегда взаимосвязана с реальным финансовым положением человека. Это некая «собственная реальность» индивида», — добавила Пензина.

По ее словам, изучение этого явления важно для понимания поведения потребителей и состояния рынка.

