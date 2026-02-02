Психолог озвучил, почему миллениалы готовы жертвовать своими детьми ради контента

Современные родители, принадлежащие к поколению миллениалов, демонстрируют недостаток ответственности и излишний эгоизм по отношению к своим детям. Особенно ярко это проявляется у блогеров, которые, стремясь создать вирусный контент, подвергают своих детей опасности. По мнению кандидата педагогических наук, педагога-психолога Олега Решетникова, так родители самовыражаются, пишет «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, поколение, родившееся в период с 1980 по 1995 годы, испытывает дефицит доверия к обществу, что приводит к социальной изоляции и концентрации на собственных интересах. На подсознательном уровне многие представители этого поколения не ощущают себя обязанными перед обществом. Им присущи социальная отстраненность и нечувствительность к чужим проблемам, они прислушиваются только к себе, и Сеть становится для них идеальной платформой для самовыражения в различных формах.

Опасные эксперименты

В последнее время соцсети стали свидетелями множества скандальных ситуаций, связанных с родителями-блогерами. В январе 2024 года блогер Сергей Косенко запечатлел на видео момент, как он бросает своего новорожденного ребенка в сугроб. Другая блогерша из Саратова поместила своего сына в вакуумный пакет и откачала воздух с помощью пылесоса. В Воронеже мужчина привязал своего сына к тросу и спустил его с балкона седьмого этажа. А стримерша Жади была осуждена за унижение и нанесение побоев своим детям в прямом эфире.

Почему так происходит

По словам Решетникова, подобная безответственность и равнодушие у некоторой части миллениалов имеет свои причины. Представители этого поколения выросли в сложные 90-е годы, когда родители часто были слишком заняты, чтобы уделять достаточно внимания своим детям. А взросление пришлось на период бурного развития интернета.

Поколение 1980–1995 годов столкнулось с реалиями жизни в 90-е, когда социальный успех больше зависел от удачи и везения, чем от личных усилий. Многие родители прилагали огромные усилия, занимаясь торговлей и рискуя, чтобы просто выжить. К интернету это поколение относится с особым трепетом, видя в нем практически безграничные возможности. Соцсети помогают им компенсировать чувство отчужденности и создают иллюзию социальной вовлеченности. Интернет воспринимается ими как способ заработка.

О будущем

Однако, по мнению Решетникова, за будущее последующих поколений можно не беспокоиться. Он утверждает, что современные студенты и школьники не боятся проявлять себя, оказывают поддержку друг другу и все больше стремятся к живому общению.

«Я работаю со школьниками и студентами и вижу, что им не нравится отчужденность их родителей. У молодежи большой запрос на реальное живое общение, нет страха самореализации, интересно продвигать общественные инициативы. Сейчас дети не разделяют многих ценностей поколения их родителей», — рассказал специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.