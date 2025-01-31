Психолог ответила, почему не стоит годами проходить терапию

«Бывает, что у человека настолько крепкий внутренний стержень, он понимает, что ужасные события, которые он пережил, — это не его вина, и ему не нужно их прорабатывать с психологом. А есть люди, у которых из-за неблагоприятного детского опыта, который не обязательно был очень травмирующим, тип характера стал нежным», — сказала специалист.

По ее словам, такие клиенты во взрослом возрасте могут быть не очень уверены в себе, боятся общения, опасаются открыться миру: им нужна регулярная терапия, чтобы проработать застарелые травмы.

Сегодня терапия для многих людей — это повод для хвастовства и соревновательности, но на самом деле большинство проблем решаются за несколько сеансов и не требуют длительной работы со специалистом, также отметила психолог.