Психолог ответила, как вести себя со сталкером

Психолог Александра Миллер посоветовала не отвечать на попытки сталкера привлечь внимание: даже негативная реакция укрепляет его ощущение связи с жертвой, сообщает NEWS.ru .

Миллер рекомендовала один раз четко обозначить границу и потребовать прекратить попытки связаться, а затем не вступать в переговоры и объяснения. О преследовании стоит рассказать близким: по словам психолога, это повышает безопасность.

Особенно сложной эксперт назвала ситуацию, когда человека преследует бывший партнер. Он может воспринимать гнев или слезы как внимание и подтверждение своей значимости.

«Отдельно стоит сказать о ситуации, когда сталкер — бывший партнер. Помимо риска насилия, здесь часто работает другой механизм: отношения психологически не завершены. Для человека они не закончились — ни в его голове, ни в эмоциях. И тогда преследование становится попыткой удержать то, что уже ушло, или доказать себе и вам, что разрыв был ошибкой», — заключила Миллер.

Ранее психолог Кристина Гундлах пояснила, что сталкинг — навязчивое преследование — не всегда выглядит угрожающе. Он может включать сообщения и звонки, создание новых аккаунтов после блокировки, слежку, якобы случайные встречи и попытки связаться через друзей.

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