Психолог ответила, как перестать обесценивать себя и свои достижения

Обесценивание себя — это механизм, который позволяет справляться с трудными ситуациями, но в повседневной жизни он может препятствовать развитию и негативно сказываться на самооценке. Как заметила психолог Анна Бойко, такие мысли проявляются в речи, например, через фразы: «Можно было и получше» или «Мне просто повезло». Эти высказывания часто указывают на снижение важности достижений, сообщает «Вечерняя Москва».

Обесценивание себя часто происходит из-за сравнения с другими людьми. Люди не учитывают, какой путь прошел другой, видя только его успех.

«Мы видим только ту часть, которую нам демонстрируют», — предупредила Бойко.

Это приводит к тому, что человек считает себя недостаточно опытным или квалифицированным, если его результаты не соответствуют сомнительным идеалам, которые он сам себе навязывает. Иногда, достигнув определенных высот, люди начинают обесценивать успехи, воспринимая их как норму.

Психолог отметила, что это может привести к завышенным требованиям к себе и глубокому разочарованию. Люди обесценивают свои способности из страха перед сложностями и необходимостью принимать ответственность, что позволяет им оставаться в зоне комфорта.

Чтобы преодолеть эти деструктивные установки, рекомендуется вести «журнал успехов». В нем можно фиксировать собственные достижения, какими бы незначительными они ни казались. Бойко предложила руководствоваться принципом «достаточно хорошо», что поможет настроиться на действия и избавиться от парализующего перфекционизма.

Эксперт рекомендовала определить конкретные измеримые критерии для оценки своих успехов и разрешить себе ошибаться. Она подчеркнула, что ошибки — это нормально и важно извлекать уроки из них для получения новых результатов.