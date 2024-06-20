Психолог ответила, что делать, когда ребенок провалил ЕГЭ и не попал в вуз

Психолог Эльнара Мустафина заявила, что если ребенок не сдал школьные экзамены и не попал в вуз, родителям нужно поддержать чадо и не кричать на него. В таком случае следует спокойно поговорить и вместе обдумать, как поступать дальше, сообщает «Секрет фирмы» .

ЕГЭ — очень серьезное испытание для ребенка, подчеркнула эксперт. Из-за стресса с экзаменом может не справиться даже тот, кто усердно готовился. По словам Мустафиной, от детей в России часто ждут высоких результатов на ЕГЭ, из-за чего многие могут уйти в апатию и депрессию.

«Лучше сначала немного отдохнуть, а потом сфокусироваться на подготовке к ЕГЭ и пересдать экзамены в следующем году», — посоветовала психолог.

Бывают такие случаи, когда у ребенка отсутствует четкое понимание, чем он хотел бы заниматься в дальнейшем и какую специальность осваивать. На этот счет Мустафина рекомендовала отправить ребенка на реальную работу, курсы переподготовки или посоветовать ему вновь пройти профориентацию.

Если полученных баллов не хватает для того, чтобы поступить в вуз на бюджетной основе, родителям следует определиться, готовы ли они оплачивать обучение чада.

Также ребенка можно проверить на наличие депрессии с помощью онлайн-теста по шкале психотерапевта Аарона Бека, отметила эксперт. Мустафина добавила, что из-за обилия нагрузки перед экзаменами случается так, что депрессия у учащегося уже развивается, но в эмоциональном плане это никак не отражается.