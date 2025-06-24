Психолог ответил, почему романы на стороне можно считать нормой

В нынешнее время отношения между партнерами становятся многогранными, в буквальном смысле этого слова. Можно заметить, что некоторые люди могут иметь отношения сразу с двумя партнерами. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, является ли такое поведение неприемлемым и непристойным, сообщает RuNews24.ru .

Как отметил эксперт, некоторые люди в отношениях не получают максимум того, что хотят получить, а некоторым нужны новые ощущения, эмоции и физические впечатления, поэтому они заводят сразу два романа, чтобы получать от одного партнера то, что они не получают от другого. Это помогает им понять, что для них важнее и что им больше нравится, а также это обогащает их опыт в отношениях.

По мнению Лунюшина, полигамные отношения можно считаться нормой, только если отношения не доставляют неудобств партнерам и между ними нету лжи. Также бывают ситуации, когда мужчина или женщина хочет построить свою семью, но встречается сразу с несколькими партнерами, чтобы выбрать для себя самого подходящего.

«Что касается нормальности таких отношений, то опять же все зависит от нравственных норм и человека: кто-то допускает, что это возможно, а кто-то не допускает. Самое главное, чтобы не было обмана», — добавил психолог.

Причины романа с несколькими партнерами могут быть самыми разными, поэтому специалист рекомендовал оставаться честным, открытым в любых отношениях и проявлять уважение к партнеру.